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رئيس البرلمان العربي يصل إلى تونس

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رئيس البرلمان العربي يصل إلى تونس رئيس البرلمان العربي يصل إلى تونس

رئيس البرلمان العربي

وصل معالي أحمد بن محمد الجروان ، رئيس البرلمان العربي إلى تونس اليوم الأحد في إطار عقد البرلمان لعربي لجلسة الإفتتاح لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول.

وكان في استقبال معالي الرئيس لدى وصوله إلى مطار قرطاج الدولي معالي محمد الناصر رئيس مجلس النواب التونسي رفقه عدد من النواب التونسيين إضافة إلى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية التونسية .
> وعبر معالي الناصر عن ترحابه بوجود رئيس البرلمان العربي على ارض تونس فيما اكد رئيس البرلمان العربي عن تضامنه مع الشعب التونسي وقيادته في مواجهة محاولات ضرب استقرار تونس وتعطيل مسار انتقالها الديمقراطي .
> وللعلم يعقد البرلمان لعربي فعاليات الجلسة الاولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع الخميس الموافق 8 أكتوبر 2015م بمقر مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية.

وستعقد لجان البرلمان العربي اجتماعاتها يومي 6 و7 أكتوبر الجاري وتسبقها اجتماعات للجان الفرعية.

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