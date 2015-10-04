هجوم مصري على تذاكر السوبر.. وجماهير الأهلي الأسرع في الشراء

بعد أقل من ساعتين من طرح تذاكر مباراة كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي على ملعب هزاع بن زايد في أبو ظبي يوم 15 أكتوبر.. شهدت هجوم على شرائها.

وطُرحت التذاكر عبر الإنترنت بفئات تبدأ بـ50 درهم و125 درهم و150 درهم و200 درهم و250 درهم و400 درهم.

وبحسب موقع (Ticketmaster.ae) الذي قسم المدرجات مناصفة بين جمهور الأهلي والزمالك فإن المدرجات المخصصة للأهلي اقتربت على النفاذ.

* الصورة أعلى الخبر يشير اللون الرمادي للمدرجات الممتلئة، والأزرق للمدرجات التي يتبقى بها أماكن شاغرة.

ونفذت التذاكر ذات الفئة 50 و125 درهم ويتبقى بعض الأماكن في فئة 150 درهم وما هو أغلى لجمهور الزمالك.

بينما نفذت التذاكر ذات الفئة 50 و125 و150 و200 لجمهور الأهلي ويتبقى مقاعد قليلة في الفئات الأخرى.

وكل هذا قبل 11 يوما عن انطلاق المباراة.