النني يشارك في تعادل بازل المثير مع زيورخ

تعادل بازل الذي يضم محمد النني مع مضيفه زيورخ بهدفين لمثلهما في الدوري السويسري يوم الأحد.

وحل بازل حامل اللقب ضيفا على زيورخ ضمن الجولة 11 من المسابقة.

وبدأ النني المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل في الدقيقة 74.

وتقدم ماريو جافرانوفيتش لزيورخ في الدقيقة 35، قبل أن يتعادل مارك يانكو لبازل في الدقيقة 52.

بعد اشتراك النني اشتعلت المباراة حين سجل ألبيان أجياتي هدف التقدم لبازل في الدقيقة 85، لكن الفريق لم يحافظ على تقدمه للنهاية.

فقد نجح ساديكو في تسجيل هدف التعادل لأصحاب الملعب في الدقيقة 90.

ورفع بازل رصيده إلى 28 نقطة في صدارة المسابقة.