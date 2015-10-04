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5 عادات نرتكبها يوميا تضعف البصر وتؤثر على العينين

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5 عادات نرتكبها يوميا تضعف البصر وتؤثر على العينين 5 عادات نرتكبها يوميا تضعف البصر وتؤثر على العينين
أشأشار موقع "سونتيه بلاس" الفرنسى إلى عدد من العادات التى يرتكبها البشر يومياً والتى تؤدى إلى ضعف الرؤية والعينين، والتى من الممكن أن تتسبب فى حدوث التهابات وجفاف فى العين مما يؤثر على الإبصار.

كثرة التعرض للشمس


>وقال الموقع أن التعرض للشمس بدون ارتداء نظارة شمسية واقية للعين من الأكثر العوامل المؤذية للعين لما تحتويه من آشعة فوق البنفسجية والتى تعد خطرا كبيرا على العيون بجانب تأثيرها السلبى على الجلد ونضارته، ويكون فصلا الربيع والصيف هما أكثر الأوقات التى تكون فيها آشعة الشمس شديدة.

الجلوس أمام التلفاز أو الحاسب الآلى لفترة طويلة


>كما أن مشاهدة الأفلام على أجهزة الحاسب الآلى والتليفزيون من مسافة قصيرة يمثل خطرا حقيقيا على الإبصار والمداومة على الجلوس بالقرب من هذه الأجهزة يذهب الإبصار بجانب كونه يسبب الصداع، وإن كان من الضرورى الجلوس كثيراً أمام أجهزة الكمبيوتر فلابد أن يكون هناك أوقات للراحة لمدة 5 دقائق على الأقل.

قلة الرمش


>والبقاء لفترات طويلة دون أن يرمش الشخص يعرض عينه للتلف، والجفاف وأعراض الحكة، وهذا يحدث كثيراً عندما يكون الشخص منتبها أمام التليفزيون أو القراءة لفترة طويلة ، ولذلك يجب استخدام القطرات المرتبطة، والدموع الاصطناعية.

القراءة فى وسائل النقل


>ومن العادات المتكررة بشكل كبير وتعد أحد الأسباب فى ضعف الإبصار، هى القراءة فى وسائل النقل، حيث إن العين تبذل مجهودات مضاعفة لكى تحافظ على التركيز وقراءة الكلمات على الرغم من الحركة المستمرة لوسيلة النقل، وهذا من شأنه أن يضعف أعصاب العين ويسبب الصداع وعدم الرؤية بوضوح.

قلة النوم


>وأخيراً أشار الموقع إلى قلة النوم، وأنه من الممكن أن يسبب الهالات السوداء وتورم العينين، لذلك لابد من أخذ فترة كافية من النوم حتى لا تتعرض العين للإجهاد و الجفاف.


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