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مش بس بيقوى النظر..7 فوائد لا تعرفها لعصير الجزر

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مش بس بيقوى النظر..7 فوائد لا تعرفها لعصير الجزر مش بس بيقوى النظر..7 فوائد لا تعرفها لعصير الجزر
أحد أكثر الخضراوات فائدة، إنه الجزر، الذى يتميز بلونه ومذاقه وتنوع استخداماته، ويحتوى الجزر على الكثير من الفيتامينات والمعادن والألياف والكالسيوم والبوتاسيوم، ويمكنه أن يصبح وجبة بحد ذاتها لاحتوائه على مثل هذه العناصر المهمة لبناء الجسم والشعور بالشبع، فما بال عصير الجزر الذى يسهل هضمه ويحصل الفرد على فوائده سريعًا.

وعن الجزر حدثنا الدكتور محمد فهد أخصائى التغذية العلاجية، موضحًا أن له من الفوائد ما يفوق شهرته الكبيرة الخاصة بتحسين النظر والإبصار، خاصة عصير الجزر الذى له من الفوائد الكثير، فعصير الجزر حلو الكمذاق ويسهل إضافته إلى بعض الفاكهة ليصبح مذاقه مثالى، كعصير البرتقال أو الخوخ.


>ومن أهم فوائد عصير الجزر حسبما يوضحها أخصائى التغذية:

- التخلص من الديدان وبكتيريا وفطريات المعدة خاصة للأطفال
>- التخلص من آلام البطن
>- يحافظ على نضارة الوجه والبشرة وحمرتهما
>- يحسن من القدرة الجنسية لدى الجنسين
>- يقوى الشعر ويزيد من طوله ومنع تقصفه
>- تعزيز القوة المناعية للجسم للدفاع عن نفسه ضد هجمات الأمراض
>- عصير الجزر يساعد على تحسين نتوءات البشرة وبثورها
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