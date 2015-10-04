حاتم إدار في أمريكا بعد شفائه من المرض العضال

يتواجد حالياً الفنان حاتم إيدار في رحلة استجمام بالولايات المتحدة الأمريكية حيث من المقرر أن يقضي هناك مدة عشرة أيام، يعود بعدها إلى المغرب لاستئناف نشاطه الفني.

وأفاد مصدر عائلي مقرّب جداً من حاتم، أن هذا الأخير وبعد شفائه من مرض السرطان وإنهائه العلاج، قرر السفر إلى أمريكا لقضاء فترة نقاهة بعد محنته مع المرض، على أن يعود لمباشرة أجندته الفنية، وتنفيذ التزاماته الفنية من حفلات غنائية وتسجيلات، حيث تم تأجيلها حتى بنتهي من رحلة العلاج الذي تكفّل بمصاريفها الأمير مولاي إسماعيل.

وكان حاتم قد نشر لمحبيه بشرى شفائه على مواقع التواصل، والذين ساندوه في محنته مع المرض.

وذكر المصدر أن "سيدتي نت" كانت من الصحف والمجلات التي بادرت بالدعاء لحاتم بالشفاء وعودته القريبة لجمهوره.

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