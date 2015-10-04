محمد بندق ينفى خبر زواجه من غادة عبد الرازق

نفى المنتج محمد بندق الأخبار التي تناقلتها بعض المواقع الالكترونية، وتفيد بأنه تزوج سراً من الفنانة غادة عبد الرازق.

وقال بندق عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "فضلت الصمت لعدة أيام لأن الخبر لا يخصني وحدي وإنما يخص فنانه مرموقة وصديقة مقربة، لا أحب أن أكون طرف في زيادة الأقاويل حولها".

وأضاف بندق قائلاً: "ومع انتشار الخبر أحب أن أوضح أن الخبر غير صحيح والعلاقة مع الفنانة الصديقة والمحترمة لا يتعدى الصداقة والعمل لمده سنتين متتاليتين وكل الصور التي نشرت التقطت في أماكن التصوير".

وكان بندق قد عمل كمنتج منفذ في مسلسلي غادة الأخيرين وهما "السيدة الأول"ومن بعده "الكابوس".

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