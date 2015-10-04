زوجان يطلّقان بسبب محمد عساف فكيف تصرّف الأخير

في نفس اليوم الذي أعلن فيه محمد عساف خبر خطوبته من ابنة بلده لينا قيشاوي، وقعت حادثة طلاق غريبة من نوعها بين زوجين أردنيين بسبب هذه الخطوبة.

تفاصيل الحادثة هي أن سيدة أردنية شابة علّقت على خبر خطوبة عسّاف عبر حسابها الخاص في موقع "فيس بوك"، معربةً عن حزنها لخطوبة عسّاف، وتبين من خلال كلاماته أن عسّاف كان فارس أحلامها وأنها معجبة به جداً، فما كان من زوجها الذي قرأ التّعليق إلا أن أوقع الطلاق عليها.

فقد كتبت السيدة الشابة: "والله حرام يا ريتني انا والله من وقت م عرفت وأنا ببكي وبتحسر على نفسي"، فما كان من زوجها إلا أن رد عليها: "ضلك ابكي واتحسري يا قليلة الأصل والترباية ....انتي طالق".

من جهته، كتب عسّاف تعليقاً بنفسه على هذه الحادثة، يطلب من الزوج التّراجع عن قراره.

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