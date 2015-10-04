الخارجية تقدم مذكرة احتجاج للبرلمان الأردنى بسبب الاعتداء على العامل

تحركت وزارة الخارجية بشكل عاجل بناء على تعليمات الوزير سامح شكرى للوقوف بجانب العامل المصرى الذى تعرض للإساءة من بعض الشخصيات الأردنية.

وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج هشَّام النقيب أن السفير المصرى بالأردن احتج عبر اتصال هاتفى مع رئيس البرلمان الأردنى وكلف محاميًا للوقوف بجانب العامل المصرى أثناء عرض القضية على القضاء بعد القبض على المعتدين عليه.

وقال النقيب فى تصريحات خاصة إن الوزارة وسفارة مصر فى الأردن يتابعان عن كثب تطورات الحادث وعلى تواصل مستمر مع العامل حتى يحصل على حقه، مشددًا على أن مصر لا تقبل إهانة أى مصرى فى الخارج أو الاعتداء عليه مثلما حدث مع العامل المصرى.