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رئيس الوزراء يتلقى تقريرا من الصحة حول الحجاج المصابين والمفقودين بالسعودية

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رئيس الوزراء يتلقى تقريرا من الصحة حول الحجاج المصابين والمفقودين بالسعودية رئيس الوزراء يتلقى تقريرا من الصحة حول الحجاج المصابين والمفقودين بالسعودية
قالت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع" إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تلقى اليوم الأحد من الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، تقريرا حول كل التفاصيل المتعلقة بأعداد المفقودين والمتوفين من الحجاج المصريين بحادث منى، وذلك وفقا للبيانات الأخيرة التى حصل عليها وزير الصحة من السلطات ، ومتابعته للأوضاع على أرض الواقع بعد زيارة استغرقت 5 أيام للمملكة العربية السعودية عاد منها اليوم.

كما يتناول التقرير متابعة وزير الصحة لحالة المصابين المصريين والتأكد من توافر كل المساعدات والخدمات اللازمة لهم والرعاية الصحية.

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مصر 365

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