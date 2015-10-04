أردوغان يواصل استفزازاته ويرفع "رابعة" بمؤتمر حول ضربات روسيا فى سوريا

واصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان استفزاز مشاعر الشعب المصرى، حيث رفع شارة رابعة بيده خلال مؤتمر صحفى، انتقد فيه الضربات الجوية الروسية فى سوريا بوصفها "خطأ كبيرا" غير مقبول بالنسبة لأنقرة، حسبما أفادت صحيفة حريت التركية اليوم الأحد.

ونقلت الصحيفة عن أردوغان قوله فى المؤتمر الصحفى: "فى اللحظة الراهنة ترتكب روسيا خطأ كبيرا.. وربما يكون هذا مؤشرا على خطوة تأخذ روسيا فى عزلة فى هذه المنطقة".

وذهبت تصريحات أردوغان فى نفس اتجاه تصريحات رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، الذى وصف فى وقت سابق التحرك العسكرى الروسى بأنه "خطأ فادح".

ويسافر أردوغان إلى بلجيكا للقاء مسئولين فى الاتحاد الأوروبى لبحث أزمة اللاجئين التى أحدثت انقساما بين الأوروبيين وألقت المنطقة فى حالة من الفوضى، حيث ينزح الناس من سوريا وغيرها من الدول التى تمزقها النزاعات فى الشرق الأوسط وأفريقيا.



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