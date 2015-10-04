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أردوغان يواصل استفزازاته ويرفع "رابعة" بمؤتمر حول ضربات روسيا فى سوريا

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أردوغان يواصل استفزازاته ويرفع "رابعة" بمؤتمر حول ضربات روسيا فى سوريا أردوغان يواصل استفزازاته ويرفع "رابعة" بمؤتمر حول ضربات روسيا فى سوريا
واصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان استفزاز مشاعر الشعب المصرى، حيث رفع شارة رابعة بيده خلال مؤتمر صحفى، انتقد فيه الضربات الجوية الروسية فى سوريا بوصفها "خطأ كبيرا" غير مقبول بالنسبة لأنقرة، حسبما أفادت صحيفة حريت التركية اليوم الأحد.

ونقلت الصحيفة عن أردوغان قوله فى المؤتمر الصحفى: "فى اللحظة الراهنة ترتكب روسيا خطأ كبيرا.. وربما يكون هذا مؤشرا على خطوة تأخذ روسيا فى عزلة فى هذه المنطقة".

اليوم السابع -10 -2015

وذهبت تصريحات أردوغان فى نفس اتجاه تصريحات رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، الذى وصف فى وقت سابق التحرك العسكرى الروسى بأنه "خطأ فادح".

اليوم السابع -10 -2015

ويسافر أردوغان إلى بلجيكا للقاء مسئولين فى الاتحاد الأوروبى لبحث أزمة اللاجئين التى أحدثت انقساما بين الأوروبيين وألقت المنطقة فى حالة من الفوضى، حيث ينزح الناس من سوريا وغيرها من الدول التى تمزقها النزاعات فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

اليوم السابع -10 -2015
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