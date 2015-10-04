أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اتفاق بين مصر وتونس على تبادل التجارب الناجحة فى مختلف المجالات

Google+ Print
اتفاق بين مصر وتونس على تبادل التجارب الناجحة فى مختلف المجالات اتفاق بين مصر وتونس على تبادل التجارب الناجحة فى مختلف المجالات
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الرئيس التونسى "الباجى قايد السبسى"، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى للرئيس التونسى وتم عزف السلامين الوطنيين للبلدين واستعراض حرس الشرف، واجتمع الرئيسان فى لقاء ثنائى مغلق استغرق أكثر من ساعة، تلاه اجتماع موسع بحضور وفدى البلدين.

اليوم السابع -10 -2015

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالرئيس التونسى معرباً عن تقدير لحكمة القيادة السياسية التونسية وقدرتها على قيادة البلاد فى تلك المرحلة الدقيقة.

وأشاد الرئيس بأواصر الأخوة والصداقة بين البلدين، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين فى مختلف المجالات، لاسيما لمواجهة التحديات التى يفرضها انتشار الإرهاب والفكر المتطرف فى المنطقة.

من جانبه، وجه الرئيس التونسى الشكر للرئيس، مشيراً إلى المكانة السامية التى تتمتع بها مصر والمصريين فى نفوس أبناء الشعب التونسى.

وأعرب الرئيس التونسى عن أمله فى أن تساهم زيارته إلى مصر فى إحداث نقلة نوعية فى العلاقات بين البلدين ترتقى بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً.

اليوم السابع -10 -2015

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد اتفاقاً على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيما من خلال تنفيذ كافة الاتفاقيات والتفاهمات التى تم التوصل إليها أثناء اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين التى عقدت دورتها الخامسة عشرة بتونس خلال سبتمبر 2015.

واتفق الجانبان على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة فى مختلف المجالات، ومن بينها الكروت الذكية الخاصة بنقاط الخبز التموينية فى ضوء أثرها الإيجابى الملموس فى حل أزمة الخبز فى مصر، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وتم خلال اللقاء توجيه الشكر للجانب التونسى على استقبال المواطنين المصريين الذين لجأوا للحدود التونسية بعد تدهور الأوضاع الأمنية فى ليبيا، وتيسير إجراء عودتهم إلى مصر.

اليوم السابع -10 -2015

وأكد الرئيس التونسى على العلاقات الوطيدة التى تجمع بين البلدين والشعبين المصرى والتونسى، معرباً عن ثقته الكاملة فى أن المواطنين التونسيين كانوا سيحظون بذات المعاملة فى مصر.

وعلى الصعيد الإقليمى، اتفق الرئيسان على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التى تمر بها دول المنطقة بما يضمن سلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها ويصون مقدرات شعوبها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الأزمة الليبية استأثرت بجزء مهم من اللقاء، حيث أكد الرئيسان أهمية تدارك الأوضاع فى ليبيا بما يحول دون توسع التنظيمات الإرهابية، ويحفظ السلامة الإقليمية لليبيا ويصون مقدرات شعبها ويحقق له الأمن والاستقرار، علاوةً على تجنيب دول الجوار التداعيات السلبية الناجمة عن تردى الأوضاع الأمنية فى ليبيا، كما أكد الرئيسان على أهمية مساندة ودعم المؤسسات الشرعية الليبية ووقف التدخلات الخارجية فى الشأن الليبى.

اليوم السابع -10 -2015

وفى هذا الصدد أكد الرئيس التونسى أهمية تعزيز التعاون بين دول الجوار الليبى، التى يتعين قيامها بدور رئيسى فى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»