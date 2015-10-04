بالصور.. وزير الطيران يشهد العرض التقديمى للطائرة السوخوى الروسية الجديدة

شهد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى اليوم الأحد العرض التقديمى الذى عقدته شركة سوخوى الروسية لطائراتها الجديدة من طراز سوبرجيت 100 الذى عقد بمقر وزارة الطيران المدنى بحضور الطيار محمود الزناتى رئيس سلطة الطيران المدنى والأستاذ شريف فتحى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدنى ومصرللطيران و رؤساء وممثلى رؤساء شركات الطيران المصرية وهى اير كايرو وإير ليجر ،القاهرة للنقل الجوى ،AMC ، المصرية للطيران، النيل للطيران ، فلاى ايجيبت ، اير جو ايجيبت ، وترأس الوفد الروسى الذى ضم 12 خبيراً السيد ديميترى أيروشوك .

وأعرب وزير الطيران خلال كلمته عن ترحيبه بزيارة الوفد الروسى للقاهرة والتى تأتى فى إطار العلاقات الوطيدة والمشتركة التى تجمع البلدين مصر وروسيا والتى شهدت العديد من المبادرات بهدف تعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجارى فى المجالات المختلفة ومنها صناعة النقل الجوى.

وأشاد الوزير بزيادة الحركة الجوية بين البلدين ممثلة فى رحلات مصر للطيران وشركات الطيران الخاصة والتى تربط القاهرة بموسكو ورحلات الطيران العارض بين المدن السياحية المصرية مثل شرم الشيخ والغردقة والمدن الروسية خاصة وأن الكثير من السائحين الروس يعتبرون مصر المقصد الأساسى والأول لهم فى السياحة الخارجية .

وقدم أعضاء الوفد الروسى شرحا تفصيليا عن الإمكانات الفنية و التشغيلية للطائرة الروسية من طراز سوخوى سوبرجيت SSJ100 والتى تتسع لعدد 95 راكباً ويمكنها الطيران لمسافة 4500 كيلومتر ومواصفاتها من حيث الجسم الخارجى للطائرة و الأبعاد و الطائرة من الداخل ومعدل استهلاك الوقود وإمكانات المحركات وتكاليف التشغيل ومراكز خدمة العملاء والصيانة والتدريب .

من جانبه أكد ديمترى إيرشوك رئيس الوفد الروسى أن صناعة النقل الجوى فى مصر تشهد تطوراً ملحوظا كما تتمتع شركات الطيران المصرية سواء مصر للطيران أو الشركات الخاصة بسمعة طيبة لدى مؤسسات التمويل الدولية تدفع كبرى الشركات العالمية المصنعة للطائرات لإبرام صفقات معها .

وأعرب إيرشوك عن شكره وتقديره لوزير الطيران المدنى لاهتمامه بهذا اللقاء وإتاحة الفرصة لعرض إمكانيات الطائرة الروسية على أكبر عدد من شركات الطيران المصرية ،كما قام رئيس الوفد الروسى بتقديم دعوة للقائمين على صناعة النقل الجوى فى مصر بزيارة روسيا لزيادة تبادل الخبرات وفرص التعاون بين الجانبين .

وفى نهاية العرض أعرب الطيار حسام كمال عن شكره وتقديره لممثلى الشركة الروسية متطلعاً إلى التعاون القريب فى مجالات الطيران المختلفة وخاصة وأن حركة الطيران فى مصر تشهدا نموا ملحوظا الأمر الذى يدعو شركات الطيران المصرية لسرعة وضع خطط تحديث أسطولها الجوى والتعرف على أفضل الطرازات المعروضة فى سوق النقل الجوى حاليا من حيث اقتصاديات التشغيل وعروض التمويل وطرق السداد وتناسبها مع جداول تشغيل رحلاتها وغيرها من دراسات السوق .



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