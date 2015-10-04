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سفير الأردن: حادث التعدى على المواطن المصرى "فردى" وسيتم التعامل معه بجدية

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سفير الأردن: حادث التعدى على المواطن المصرى "فردى" وسيتم التعامل معه بجدية سفير الأردن: حادث التعدى على المواطن المصرى "فردى" وسيتم التعامل معه بجدية
أكد الدكتور بشر الخصاونة، سفير الأردن فى ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، على المكانة الكبيرة التى تحتلها الجالية المصرية الشقيقة فى المملكة الأردنية الهاشمية على المستويين الرسمى والشعبى انعكاسا للعلاقات المتميزة والاستراتيجية والتكاملية التى تجمع الأردن ومصر على مستوى قيادتيهما وشعبيهما وحكومتيهما، مشيدا بما قدمته وتقدمه هذه الجالية المصرية المحترمة من عمل مخلص فى بلدها الثانى الأردن.

وأكد السفير الأردنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الأردن، وبما يعرف عنه من أنه دولة قانون ومؤسسات راسخة، توجد فى منظومته التشريعية والقانونية كل الوسائل الكفيلة بحماية حقوق وكرامة كل من يتواجد على أرضه من مواطنين وجاليات عربية وأجانب على حد سواء وتحت سقف القانون الذى يصون حقوقهم جميعا.

وأوضح السفير الخصاونة فى رده على"اليوم السابع" فيما يتعلق بالاعتداء الذى وقع على عامل مصرى فى مطعم بمدينة العقبة الأردنية أمس الأول، بان هذا التعدى على المواطن المصرى الشقيق فى بلده الثانى، هو حادث معزول وفردى سيتم التعامل معه بكامل الجدية، كشأن الأردن دوما، وستتم معالجته بشكل يحفظ الحقوق والكرامة بالكامل وفقا للقانون.

وأكد السفير الخصاونة، أن هذا الحادث كان وما زال محلا للاستنكار العام فى الأردن، مشيرا إلى أن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الأردنية قد اصدر تصريحات اليوم أكد فيها على احترام المملكة الأردنية الهاشمية للضيوف العرب المقيمين على أراضيها وثمن فيها المساهمات التي تقوم بها العمالة العربية والمصرية خصوصا والتى تعمل فى الأردن، مبينا التسهيلات التى تقدمها الحكومة الأردنية لهذه العمالة، مشددا فيها على أن الدولة الأردنية عمادها القانون والمؤسسات التى تحمى المواطنين والمقيمين وتتيح لهم الضمانات التى تمكنهم من اللجوء للقضاء العادل النزيه.

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مصر 365

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