بالصور.. ضبط 9 حالات لتعاطى المخدرات فى حملة أمنية بالدويقة

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى، حملات مرورية وانضباطية على قطاعات العاصمة بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مدير الأمن لفرض الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

تمكنت الحملات المرورية من ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة منها مخالفات رخص تسيير وبدون قيادة وبدون لوحات معدنية، كما تم ضبط 9 حالات لتعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة أعلى مزلقان الدويقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفين.



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