ضبط عاطل انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين بالجيزة

تمكنت مباحث الأموال العامة بالجيزة من ضبط عاطل انتحل قام بانتحال صفة ضابط شرطة، واستولى على 4 ملايين جنيه من المواطنين بحجة توظيفهم بشركات البترول، وتسفير عدد من الشباب لدول الخليج، وتخصيص قطع أراضٍ ووحدات سكنية لهم بالجيزة.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى العميد محمد حسن مدير مباحث الأموال العامة بالجيزة، بقيام أحد الأشخاص يدعى إبراهيم حسين، عاطل متهم فى عدد من جرائم النصب، بالنصب على عدد من ضحاياها وقيامه بالتحصل على مبلغ 501 ألف جنيه من كل شخص مقابل تعيينهم بشركات البترول، وتوفير عقود عمل لهم بهيئة تنظيم كأس العالم بقطر، وتخضيص قطعة أرض بعدد من المنتجعات السياحية.

وبإعداد الأكمنة تمكن العقيد خالد عبدالعال رئيس مكتب النصب، من القبض على المتهم، وعثر معه على عدد من عقود التوظيف، واعترف بقيامه بالنصب، تحرر محضر للمتهم، وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التى باشرت التحقيقات.