ملف حول كيفية الهجوم على موكب الرئيس ضمن أحراز متهمى "كتائب أنصار الشريعة"

تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان والمنعقدة بمحكمة أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، فض الأحراز بجلسة محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب أنصار الشريعة".

وبفحص المحكمة للأحراز المضبوطة مع المتهمين تبين أنها تحوى على مجلدات وملفات، منها دراسة باسم القيادة العسكرية، وكيفية الهجوم والمباغتة، وملف ورد يحمل اسم "الخطف" ويبدأ بالحديث عن الصراع بين الإسلام والكفر، ويتحدث عن الخطف كأحد الأساليب التى يتم بها كسر العدو، وإخضاعه للخنوع ورغبات المهاجمين، وما يترتب على عملية التفاوض، وكيفية التنفيذ.

كما تبين أن هناك ملف ورد يحمل اسم الكمائن القاسمة فى شوارع العاصمة من سلسة الأعداد والقتال، وهو مكون من عدد 21 صفحة، يتحدث عن الكمائن التى تسبب إزعاجا وتغيرا من استراتيجية حركتها، وسبب شلل وخوف دائم، وخسائر فادحة، وارتباك فعلى للدولة وخوف دائم، وقهر القوة، وكسر عزيمتهم، وتتناول تلك الدراسة شرح معنى الكمين ودوافعه ونتائجه، وكيفية القيام به، وأنواعه، كما يتحدث عن كمين متجول قوى، كموكب الرئيس فيستوجب بها استخدام القنابل الحارقة والسى فور، والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ويكون عدد المنفذين حوالى 25، وكمين آخر يستوجب أسلحة متوسطة وخفيفة وقنابل وعدد الجنود المنفذين يكون 15 مجاهدا، والكمين المتوسط كدورية للشرطة تستوجب بها الأسلحة المتوسطة والقنابل، ويكون عدد جندها 7 منفذين، وأخرى الكمين الثابت المتوسط، كضرب نقطة يستوجب أسلحة متوسطة وقنابل، ويكون عدد الجنود 7، كمين خفيف أو مسئول فهو يستوجب أسلحة خفيفة كمسدس وقنبلة.

وكان النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات قرر إحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، أن السيد السيد عطا 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.