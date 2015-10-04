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تأجيل محاكمة 23 متهما بقضية "كتائب أنصار الشريعة" لجلسة 7 أكتوبر

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تأجيل محاكمة 23 متهما بقضية "كتائب أنصار الشريعة" لجلسة 7 أكتوبر تأجيل محاكمة 23 متهما بقضية "كتائب أنصار الشريعة" لجلسة 7 أكتوبر
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان والمنعقدة بمحكمة أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة، لجلسة 7 أكتوبر، لاستكمال فض الأحراز، مع استمرار حبس المتهمين، والسماح لهم بزيارتهم داخل محبسهم.

وقامت المحكمة فى جلسة اليوم بفض أحراز القضية التى تمثلت فى وجود ملفات ومجلدات ضبطت بحوزة المتهمين، وهى عبارة عن دراسات عن القتال، وكيفية تصنيع المتفجرات، ومهاجمة الكمائن الثابتة والمتحركة، والتعامل مع موكب الرئيس.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر فى مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

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مصر 365

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