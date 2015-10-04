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مصرع أمين شرطة وشقيقه اصطدمت بهما سيارة فى طما بسوهاج

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مصرع أمين شرطة وشقيقه اصطدمت بهما سيارة فى طما بسوهاج مصرع أمين شرطة وشقيقه اصطدمت بهما سيارة فى طما بسوهاج
لقى أمين شرطة وشقيقه، الحاصل على الثانوية الأزهرية، مصرعهما فى حادث سيارة اصطدمت بهما أثناء عبورهما الطريق بناحية قرية سلامون دائرة مركز طما وصرحت النيابة العامة بدفن الجثتين.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من العميد جلال أبو سحلى، مأمور مركز شرطة طما، يفيد بمصرع أمين شرطة وشقيقه اصطدمت بهما سيارة على الطريق.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بوفاة "ح ر أ م"، 40 عاما، أمين شرطة، و"م ر أ م"، 29 عاما، حاصل على الثانوية الأزهرية شقيق الأول، ويقيمان بناحية سلامون دائرة المركز، جثتين هامدتين ادعاء حادث سيارة، وبسؤال شقيقهما 50 عاما مدرس ويقيم بذات الناحية قرر أنه حال استقلال شقيقيه عربة كارو فى طريقهما للزراعات الخاصة بهم بذات الناحية اصطدمت بهما سيارة مجهولة فر قائدها هاربًا عقب وقوع الحادث مما نتج عنه وفاتهما، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ وهبوط حاد بالدورة الدموية، ولا توجد شبهة جنائية كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد وضبط السيارة مرتكبة الحادث وقائدها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4470 إدارى المركز لسنة 2015 وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثتين.
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