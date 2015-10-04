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"مرور الجيزة" يضبط 3762 مخالفة متنوعة ويحجز 30 "توك توك" خلال 24 ساعة

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"مرور الجيزة" يضبط 3762 مخالفة متنوعة ويحجز 30 "توك توك" خلال 24 ساعة "مرور الجيزة" يضبط 3762 مخالفة متنوعة ويحجز 30 "توك توك" خلال 24 ساعة
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، حملة مُكَبَّرَة، لرصد المخالفات المرورية، وضبط الدراجات البخارية والسيارات المخالفة ومركبات الـ"توك التوك"، وإزالة التعديات التى تسىء للمظهر الحضارى.

قاد الحملة اللواء عادل زكى نائب مدير المرور، وبرفقته عدد من ضباط الإدارة المزودين بأوناش لرفع السيارات المتروكة، وتم رصد العديد من المخالفات المرورية ومركبات "توك توك" ودراجات بخارية مخالفة.

أسفرت الحملة عن ضبط 3762 مخالفة متنوعة ما بين بدون رخصة قيادة ومتنوعات وانتظار خاطئ، وضبط 28 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى "موقف عشوائى"، وضبط 25 مخالفة تجاوز السرعة المقررة قانوناً "الرادار و1151 مخالفة نموذج 125 وحجز 30 توك توك و16 مخالفة لسيارات بصلاحيات فنية.

كما تم فحص 15 حالة اختبار مخدرات، وضبط 2 من متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، فتم تحرير محاضر بالوقائع وأحيل المتهمون للنيابة للتحقيق.
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