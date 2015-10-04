محامى ياسمين النرش: سنطعن على الحكم بسجن موكلتى فور صدور الحيثيات

قال إسماعيل بركة محامى ياسمين النرش المعروفة إعلامياَ بـ"سيدة المطار" إن اللجنة القانونية المكلفة بالدفاع عن موكلته برئاسة الدكتور حسنين عبيد، ستتقدم بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضد موكلته، فور صدور الحيثيات.

وأضاف "بركة" فى تصريحات صحفية أن مذكرة الطعن ستتضمن عدة أسباب أبرزها "الخطأ فى تطبيق القانون، الفساد فى الاستدلال، القصور فى التسبيب، الإخلال بحق الدفاع" وغيرها من الأسباب.

يشار إلى أن محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عبد العليم عطية، قد قضت على ياسمين النرش المعروفة إعلاميا بـ"سيدة المطار" بالسجن 4 سنوات وتغريمها 50 ألف جنيه.

كان النائب العام السابق الشهيد المستشار هشام بركات، قد أحال ياسمين النرش، المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المطار"، للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام جنايات القاهرة، فى اتهامها بحيازة مخدرات والتعدى على ضابط شرطة بميناء القاهرة الجوى، واصفًا الاعتداء على الوظائف العامة والموظفين العموميين بجريمة فى حق الوطن.