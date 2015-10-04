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ضبط تاجر أسلحة بحوزته طبنجة فى رأس سدر

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ضبط تاجر أسلحة بحوزته طبنجة فى رأس سدر ضبط تاجر أسلحة بحوزته طبنجة فى رأس سدر
تلقى اللواء مجدى موسى مساعد الوزير مدير أمن جنوب سيناء إخطارًا من النقيب محمد يونس معاون مباحث قسم شرطة رأس سدر بورود معلومات باتجار "م.س.م" - 32 سنة عاطل - فى الأسلحة النارية غير المرخصة بمنطقة أبو صويرة وبعرض المعلومات إلى اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى أكدت التحريات صحة المعلومات.

تمكن النقيب نبيل غيث والنقيب أحمد قابيل معاونى المباحث من ضبط المتهم بمنطقة أبو صويرة وبحوزته طبنجة ماركة norinco عيار 9 مم بخزينتها 8 طلقات.

وباحالة المتهم الى النيابة قررت - بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامى العام لنيابات جنوب سيناء - حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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مصر 365