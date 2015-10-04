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التشكيل المتوقع - 3 مفاجأت للأهلي .. ظهور إيفونا وفتحي وغياب رمضان وجمعة

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التشكيل المتوقع - 3 مفاجأت للأهلي .. ظهور إيفونا وفتحي وغياب رمضان وجمعة التشكيل المتوقع - 3 مفاجأت للأهلي .. ظهور إيفونا وفتحي وغياب رمضان وجمعة

مفاجأة كبيرة وثنائي هجوم في التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مواجهة أورلاندو.

الأهلي يستعد لمواجهة أورلاندو في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

أورلاندو فاز ذهابا بهدف مقابل لاشيء ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين من أجل التأهل إلى النهائي ومواجهة النجم الساحلي.

ظهور أحمد فتحي في وسط الملعب واستمرار غياب صالح جمعة وجلوس رمضان صبحي على مقاعد البدلاء 3 تغيرات متوقعة ومنتظرة لفتحي مبروك أمام أورلنادو.

وفيما يلي التشكيل المتوقع وبنسبة 99% للأهلي أمام أورلاندو.

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: صبري رحيل - سعد سمير - محمد نجيب - باسم علي.

الوسط: عبد الله السعيد -أحمد فتحي - حسام عاشور - مؤمن زكريا.

الهجوم: ماليك إيفونا - جون أنطوي

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