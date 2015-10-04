بالفيديو - سحق المريخ.. مازيمبي يتفوق على الزمالك بالتأهل السابع لنهائي الأبطال

حالة طرد بعد 5 دقائق في لقاء يحتاج فيه فريقك الفوز بـ4 أهداف من أجل التأهل لنهائي بطولة قارية. علي جبر مع الزمالك ضد النجم الساحلي. ولكنه ليس أول لاعب يفعل ذلك.

الزمالك فاز على النجم الساحلي 3-0 ولكنه ودع الكونفدرالية بسبب الخسارة ذهابا 5-1 في الكونفدرالية.

وتعرض علي جبر مدافع الزمالك للطرد بعد 5 دقائق فقط من انطلاق المباراة وعلى الرغم من فوز الزمالك بثلاثية إلا أنه بالتأكيد اللعب بـ10 لاعبين ضد فريق تونسي أمرا صعبا للغاية.

ويستعرض FilGoal.com أبرز حالات الطرد التي خرجت كل جماهير كرة القدم لتتحدث عن "السذاجة" في الطرد.

"قضيت نحو 14 دقيقة من الـ15 المتاحين في الاستراحة بين الشوطين أتحدث لبالوتيللي. ماريو أرجوك لا أستطيع تغييرك فلا يوجد مهاجماً آخر على الدكة. أرجوك لا تحاول لمس أحد، فقط ألعب كرة القدم وإن فقدت الكرة لا تستجب لاستفزازات أي لاعب.. لا تُظهر أي ردة فعل إن أخطأ الحكم".

ثم ينفجر في الضحك قائلا: "في الدقيقة 46 كان بالوتيللي يخرج من أرض الملعب مطرودا".

بتلك القصة عبر جوزيه مورينيو عن سذاجة لاعبه السابق في إنتر ميلان ماريو بالوتيللي.

أحمد المحمدي

يقولون أن مباراة مصر والبرازيل في كأس القارات 2009 هي الأجمل في تاريخ منتخب مصر من حيث الأداء.

نتيجة تلك المباراة كادت أن تكون الأفضل، لولا أن المحمدي كان له رأي أخر في اللحظات الأخيرة.

أحمد المحمدي منع دخول الكرة إلى المرمى بيده ولم ينتبه الحكم هاورد ويب لذلك واحتسب ركلة ركنية.

المحمدي رفض أن يمر الأمر مرور الكرام واستمر ساقطا على الأرض بحجة أن رأسه اصطدمت بالقائم، ومن سوء حظه أن شاشة الملعب أعادت اللقطة بالخطأ ليغير الحكم من قراره ويحتسب ركلة جزاء ويطرد المحمدي.

الطريف في الأمر أن بمرور السنوات وانتقال المحمدي لسندرلاند، تفاجأ يوما بأن إدارة ناديه تستعين هاورد ويب نفسه ليعلم اللاعبين قواعد التحكيم.

لاعبو الجزائر

هذه المرة كان المصريين هم المستفيدين على غير العادة.

في مباراة منتخب مصر أمام الجزائر في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2010 تعرض ثلاثي محاربي الصحراء رفيق حليش، نذير بلحاج وفوزي شاوشي للطرد.

البداية كانت بحليش والذي كان طرده بسبب حصوله على بطاقة صفراء ثانية بشكل طبيعي بعد تدخل مع عماد متعب.

حالتي الطرد كانا بسبب السذاجة، فنذير بلحاج استجاب لاستفزازت أحمد المحمدي وتدخل بشكل عنيف عليه استوجب إقصائه من المباراة، في حين كان طرد شاوشي أكثر سذاجة حين ضرب محمد ناجي جدو بدون كرة، والمحصلة كانت فوز مصر بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

زين الدين زيدان

ليس قليل الخبرة هو فقط الذي يتعرض للطرد في مثل تلك المواقف؟ لأن كل ما تم ذكره سابقا فعله الأسطورة زين الدين زيدان في نهائي كأس العالم.

نجم فرنسا وأحد أذكى من لعب كرة القدم سقط في فخ الاستفزاز من ماركو ماتيرازي مدافع إيطاليا ليضربه برأسه ويحصل على بطاقة حمراء في الوقت الإضافي، كانت ربما أحد أسباب خسارة منتخب بلاده للقب.

روني

تعرض واين روني مهاجم إنجلترا للطرد في مباراة منتخب بلاده أمام البرتغال في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2006.

روني دهس ريكاردو كارفاليو أثناء سقوطه على الأرض، ليجد زميله في مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو هو أول المطالبين بطرده.

تلك الحالة أثارت ضجة كبيرة وكادت وقتها أن تتسبب في رحيل رونالدو عن إنجلترا بسبب صافرات الإنجليز عليه، لكنهم سرعان ما نسوها واستمرت الحياة بشكل طبيعي.

روني صرح قبل أيام بأنه لم يكن جاهزا للمشاركة في كأس العالم 2010 وأنه نادم على ذك القرار ولو أن الزمن عاد به فلن يكرره.

ديفيد بيكام

كان ديفيد بيكام ومايكل أوين هما نجمي منتخب إنجلترا وأملهم في بلوغ المراحل المتقدمة في كأس العالم 1998.

وفي مباراة ثمن النهائي أمام الأرجنتين، يقدم بيكام على حماقة كبيرة حين عرقل دييجو سيموني أثناء وقوعه على الأرض أمام نظرات حكم اللقاء.

حكم المباراة أشهر بطاقته الحمراء في وجه بيكام، وخسر منتخب الأسود الثلاثة اللقاء بركلات الترجيح.