وقفة احتجاجية لمعلمى التربية الفنية بالمنيا بسبب قرارات النقل

نظم اليوم عدد كبير من معلمى التربية الفنية وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة المنيا، احتجاجا على قرارات نقلهم إلى مدارس بالقرب من الطريق الصحراوى وأخرى بمراكز شمال المنيا.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأعرب المشاركون فى الوقفة الاحتجاجيه عن اعتراضهم على القرار وأنه لا يراعى الظروف الاجتماعية للأسر، مؤكدين أن معظم من تم نقلهم من مدينة المنيا، وتم توزيعهم إلى أماكن بعيدة عنهم تحتاج إلى أكثر من مواصلة، مما يعنى أن المرتب سوف ينفد فى المواصلات فقط، وهدد المعلمون بالاعتصام أمام مقر النيابة الإدارية فى حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم وإلغاء القرار.