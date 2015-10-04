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وقفة احتجاجية لمعلمى التربية الفنية بالمنيا بسبب قرارات النقل

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وقفة احتجاجية لمعلمى التربية الفنية بالمنيا بسبب قرارات النقل وقفة احتجاجية لمعلمى التربية الفنية بالمنيا بسبب قرارات النقل
نظم اليوم عدد كبير من معلمى التربية الفنية وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة المنيا، احتجاجا على قرارات نقلهم إلى مدارس بالقرب من الطريق الصحراوى وأخرى بمراكز شمال المنيا.

وأعرب المشاركون فى الوقفة الاحتجاجيه عن اعتراضهم على القرار وأنه لا يراعى الظروف الاجتماعية للأسر، مؤكدين أن معظم من تم نقلهم من مدينة المنيا، وتم توزيعهم إلى أماكن بعيدة عنهم تحتاج إلى أكثر من مواصلة، مما يعنى أن المرتب سوف ينفد فى المواصلات فقط، وهدد المعلمون بالاعتصام أمام مقر النيابة الإدارية فى حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم وإلغاء القرار.

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مصر 365