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محافظ القليوبية: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

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محافظ القليوبية: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين محافظ القليوبية: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين
أكد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، خلال لقائه المستشار مجدى عبد البارى رئيس محكمة بنها الابتدائية، وبحضور اللواء السعيد شلبى مدير أمن القليوبية، ووفد من القضاة والمستشارين بمحاكم القليوبية، استعداد المحافظة لاستقبال الانتخابات البرلمانية القادمة، وجار اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتجهيز المراكز الانتخابية واللجان الفرعية التى يتم اختيارها لتكون مقرًا لإدلاء المواطنين بأصواتهم.

وأضاف عبد الظاهر قائلا إننا جميعا كأجهزة تنفيذية بمحافظة القليوبية نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ولا يهمنا إلا انتخابات برلمانية نزيهة، ومصلحة المواطن فوق أى اعتبار، مناشدا جميع المواطنين اختيار المرشح الأفضل وأن يضعوا نصب أعينهم كفاءة وقدرة المرشح على التشريع والرقابة.

ومن جانبه أعرب المستشار مجدى عبد البارى أن كل القضاة وأعضاء النيابة العامة مستعدون للإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة، باعتباره واجبا وطنيا والتزاما دستوريا وأن القضاة سيكونون عند حسن ظن وثقة الشعب المصرى فيهم، ولن يخذلوا الشعب، وسيؤدون واجبهم الوطنى ودورهم لأنهم يغلبون مصلحة الوطن على أى مصالح شخصية وخاصة.

وعلى صعيد آخر طالب المحافظ بتوقيع أقصى العقوبات والغرامات على المتعدين على الأراضى الزراعية باعتبارها ثروة القومية ومستقبل أولادنا، وعدم التهاون مع أى متعدٍ للحفاظ على الرقعة الزراعية من الهلاك ومن أصحاب المصالح الشخصية ومخالفى القانون.

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