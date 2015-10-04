افتتاح ووضع حجر أساس 156 مشروعا بتكلفة 637 مليون جنيه فى الوادى الجديد

وشملت المشروعات 28 مشروعًا بمركز الخارجة، والتى تتمثل إنقاذ وتطوير معبد هيبس – محطة مياه الشرب بالمنطقة الصناعية – توصيل التيار للخلية (د) بالمنطقة الصناعية بالخارجة – ملعب خماسى بمركز شباب المنيرة – ملعب خماسى بمركز شباب ناصر - ملعب خماسى بمركز شباب الخرطوم - ملعب خماسى بمركز شباب بولاق – حمام سباحة بمدينة الخارجة – صيانة مدرسة طلعت ضرغام – صيانة مدرسة الحرية بولاق – صيانة مدرسة عبد المجيد الجغيلى – صيانة مدرسة صلاح الدين الإعدادية – صيانة مدرسة السلام الإعدادية – صيانة مدرسة التربية الفكرية – إنشاء مدرسة العبور- إنشاء مدرسة المجاهدين ت – أ – كمين السلام بطريق الخارجة / الداخلة - مبنى الوحدة المحلية لشرق بولاق - الوحدة الصحية بالشركة 55.
وأضاف عشماوى أنه سيتم افتتاح 25 مشروع بمركز الداخلة، والتى تتمثل فى محطة تنقية مياه الجديدة بعد التطوير – محطة تنقية مياه الراشدة بعد التطوير – محطة تنقية مياه عزب القصر بعد التطوير – معهد التمريض بمستشفى الداخلة المركزى – مخبز المهدى – ملعب خماسى بمركز شباب الموشية - ملعب خماسى بنادى شمال الداخلة الرياضى – ملعب خماسى بعزبة القرشى – بنك ناصر الاجتماعى – مدرسة الشيخ مفتاح بعد التطوير – مدرسة التحرير بعد التطوير – إعادة رصف طريق الداخلة / شرق العوينات من10كم حتى 20كم – مركز الإرشاد الزراعى بغرب الموهوب – مبنى وحدة الشئون الاجتماعية بالمعصرة بعد التطوير.
وأكد عشماوى أنه سيتم افتتاح 13 مشروعا بمركز الفرافرة، وهى افتتاح وحدة مطافئ – افتتاح الوحدة الصحية – مدرسة الفرافرة التجريبية للغات – مدرسة على بن أبى طالب للتعليم الاساسى – ملعب نجيل صناعى – مبنى الوحدة المحلية لقرى أبو هريرة – مبنى الوحدة المحلية لقرى النهضة، وكذلك افتتاح 14 مشروعا بمركز باريس، وهى مبنى الإرشاد الزراعى بجورمشين 7 – الوحدة البيطرية بجورمشين7 - ملعب خماسى نجيل صناعى – صيانة مدرسة المكس الابتدائية وبناء سور – صيانة مدرسة عدن الابتدائية – وحدة محلية درب الأربعين – لوحة توزيع كهربة آبار عزب باريس الأربعين – محرقة نفايات الوحدة المحلية بالقصر القبلى.
وأوضح "عشماوى" أن مركز بلاط سيشهد افتتاح 17 مشروعا وهى محطة مياه بلاط – إنشاء ملعب خماسى بمركز شباب تنيدة – افتتاح مبنى نادى بلاط الرياضى والملعب الثلاثى – افتتاح الطريق الدائرى لقرية البشندى – افتتاح طريق علوان / أولاد عبد الله الدائرى، وافتتاح قرية الخير والنماء (50منزل) وتوزيع العقود للشباب.