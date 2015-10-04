افتتاح ووضع حجر أساس 156 مشروعا بتكلفة 637 مليون جنيه فى الوادى الجديد

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، عن وضع حجر أساس وافتتاح 109 مشاريع فى مختلف المجالات بتكلفة تتجاوز 444 مليون جنيه، تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى بجانب وضع حجر أساس 47 مشروعا بتكلفة تتجاوز 193 مليون جنيه، وزيادة المساحة المزروعة بالقمح من 130 ألف فدان إلى 200 ألف فدان بناتج 357 ألف طن.

وشملت المشروعات 28 مشروعًا بمركز الخارجة، والتى تتمثل إنقاذ وتطوير معبد هيبس – محطة مياه الشرب بالمنطقة الصناعية – توصيل التيار للخلية (د) بالمنطقة الصناعية بالخارجة – ملعب خماسى بمركز شباب المنيرة – ملعب خماسى بمركز شباب ناصر - ملعب خماسى بمركز شباب الخرطوم - ملعب خماسى بمركز شباب بولاق – حمام سباحة بمدينة الخارجة – صيانة مدرسة طلعت ضرغام – صيانة مدرسة الحرية بولاق – صيانة مدرسة عبد المجيد الجغيلى – صيانة مدرسة صلاح الدين الإعدادية – صيانة مدرسة السلام الإعدادية – صيانة مدرسة التربية الفكرية – إنشاء مدرسة العبور- إنشاء مدرسة المجاهدين ت – أ – كمين السلام بطريق الخارجة / الداخلة - مبنى الوحدة المحلية لشرق بولاق - الوحدة الصحية بالشركة 55.

وأضاف عشماوى أنه سيتم افتتاح 25 مشروع بمركز الداخلة، والتى تتمثل فى محطة تنقية مياه الجديدة بعد التطوير – محطة تنقية مياه الراشدة بعد التطوير – محطة تنقية مياه عزب القصر بعد التطوير – معهد التمريض بمستشفى الداخلة المركزى – مخبز المهدى – ملعب خماسى بمركز شباب الموشية - ملعب خماسى بنادى شمال الداخلة الرياضى – ملعب خماسى بعزبة القرشى – بنك ناصر الاجتماعى – مدرسة الشيخ مفتاح بعد التطوير – مدرسة التحرير بعد التطوير – إعادة رصف طريق الداخلة / شرق العوينات من10كم حتى 20كم – مركز الإرشاد الزراعى بغرب الموهوب – مبنى وحدة الشئون الاجتماعية بالمعصرة بعد التطوير.

وأكد عشماوى أنه سيتم افتتاح 13 مشروعا بمركز الفرافرة، وهى افتتاح وحدة مطافئ – افتتاح الوحدة الصحية – مدرسة الفرافرة التجريبية للغات – مدرسة على بن أبى طالب للتعليم الاساسى – ملعب نجيل صناعى – مبنى الوحدة المحلية لقرى أبو هريرة – مبنى الوحدة المحلية لقرى النهضة، وكذلك افتتاح 14 مشروعا بمركز باريس، وهى مبنى الإرشاد الزراعى بجورمشين 7 – الوحدة البيطرية بجورمشين7 - ملعب خماسى نجيل صناعى – صيانة مدرسة المكس الابتدائية وبناء سور – صيانة مدرسة عدن الابتدائية – وحدة محلية درب الأربعين – لوحة توزيع كهربة آبار عزب باريس الأربعين – محرقة نفايات الوحدة المحلية بالقصر القبلى.

وأوضح "عشماوى" أن مركز بلاط سيشهد افتتاح 17 مشروعا وهى محطة مياه بلاط – إنشاء ملعب خماسى بمركز شباب تنيدة – افتتاح مبنى نادى بلاط الرياضى والملعب الثلاثى – افتتاح الطريق الدائرى لقرية البشندى – افتتاح طريق علوان / أولاد عبد الله الدائرى، وافتتاح قرية الخير والنماء (50منزل) وتوزيع العقود للشباب.