محمد عبد الظاهر يكرم مديرة مدرسة قليوب الإعدادية بنات

كرم المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أمينة محمد بيومى محسن مديرة مدرسة قليوب الإعدادية بنات ومنحها شهادة تقدير كما قدم لها هدية رمزية.

يأتى ذلك تقديراً لجهودها المتميزة فى العملية التعليمية حيث ضربت المثل والقدوة فى اهتمامها بجميع الأعمال فى المدرسة، بداية من انتظام العملية التعليمية وحتى نظافة الفصول والطرقات للوصول بالمدرسة إلى أفضل مظهر حضارى وللإرتقاء بالعملية التعليمية بها حتى أصبحت مدرستها نموذجا يحتذى به بين مدارس المحافظة

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