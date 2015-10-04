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بالفيديو.. تربية سوهاج تكرم الأوائل والقدامى وترحب بالطلاب الجدد

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بالفيديو.. تربية سوهاج تكرم الأوائل والقدامى وترحب بالطلاب الجدد بالفيديو.. تربية سوهاج تكرم الأوائل والقدامى وترحب بالطلاب الجدد
نظمت كلية التربية بجامعة سوهاج اليوم حفلا لتكريم الطلاب الأوائل على العام الدراسى الماضى 2014/2015، وتكريم الأساتذة والعاملين الذين بلغوا سن المعاش وذلك بقاعة احتفالات كلية التربية بمقر الجامعة الجديد .

صرح بذلك د. نبيل نور الدين رئيس الجامعة, وأضاف أن ذلك الحفل يأتى فى إطار رد الجميل لمن بلغوا سن المعاش وتكريما للطلاب المتفوقين وخلق حافز لدى أقرانهم حتى يتفوقوا فى الأعوام القادمة .

وأكد رئيس الجامعة لجميع الطلاب المتواجدين بالحفل لا سيما الجدد منهم على أن الجامعة لن تبخل فى تقديم أى جهد أو خدمات من شأنها إنجاح العملية التعليمية مشجعا الطلاب على ضرورة المشاركة فى الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها وعدم الانزلاق وراء الأفكار الهدامة والتركيز فى تحصيل العلم والمعرفة واكتساب مهارات التميز .

وفى ذات السياق تفقد رئيس الجامعة كليتى الحقوق واللغات والترجمة التى تمت موافقة المجلس الأعلى للجامعات على تحويل إسمها إلى كلية الألسن بناء مجلس الجامعة فى عامهما الدراسى الأول، وأوضح خلال كلمته بمحاضرة لكلية الحقوق أن طلاب الجامعة لا سيما كلية الحقوق سيكون لهم دور هام فى خدمة المجتمع السوهاجى فى الأعوام القادمة، مشيرا إلى أن الجامعة قبلت ما يزيد عن 1000 طالب وطالبة بالدفعة الأولى للكلية وذلك تقديرا لدورها الكبير .
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اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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