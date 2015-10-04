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محافظة الشرقية: تنظيم معرض لمنتجات الهئية العربية للتصنيع

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محافظة الشرقية: تنظيم معرض لمنتجات الهئية العربية للتصنيع محافظة الشرقية: تنظيم معرض لمنتجات الهئية العربية للتصنيع
أعلن الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، عن إقامة معرض ضخم لمنتجات الهيئة العربية للتصنيع والتى تتفق واحتياجات المحافظة مثل الصوب الزراعية وثلاجات تبريد وتجميد اللحوم والخضار والفاكهة واللمبات الموفرة والجرارات الزراعية بالإضافة إلى معدات تحلية مياه الصرف الصحى لتكون صالحة للرى، وذلك بهدف اتاحة جميع منتجات الهيئة أمام الشباب وتنفيذ المشروعات على أرض الشرقية، مؤكدًا على أن التمويل جاهز من خلال برنامج مشروعك، ذلك في 13 نوفمبر المقبل بارض المعارض باستاد الزقازيق .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدكتور رضا عبد السلام اليوم بوفد الهيئة العربية للتصنيع بديوان عام المحافظة برئاسة المهندس محمد عبد الباقى رئيس قطاع التسويق بالهيئة العربية للتصنيع بحضور اللواء سامى سيدهم نائب المحافظ واللواء يعقوب إمام السكرتير العام للمحافظة.

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