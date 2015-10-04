محافظ كفر الشيخ يكلف بإنهاء مشاكل الصرف الصحى فى الكوم الطويل والحمراء

أكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ أنه كلف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإنهاء مشكلة "تمرير عداية مكشوفة" أسفل قاع ترعة الزاوية بمشروع الصرف لقرية الكوم الطويل التابعة لمركز بيلا بالتنسيق بين رؤساء المدن المعنيين وشركة المياه ومديرية الرى على أن يكون العمل طوال 24 ساعة لسرعة إنهاء الإعمال.

وأضاف المحافظ: طالبت بإبلاغ الأهالى بانقطاع المياه قبل العمل بمده كافية وتوفير خزانات وسيارات محملة بالمياه لهذه المناطق طول فترة الانقطاع .

>وخاطب المحافظ وزير التخطيط لتدبير اعتماد مالى لتوصيل الصرف الصحى إلى قرية الحمراء حتى يتم تمرير عداية مكشوفة أسفل قاع ترعة كوم الرز.

ووضع المحافظ جدول زمنى لإنهاء المشاكل والمعوقات وانجاز المشروع والزام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذه .

>جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ بحضور الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس عليوه شلبى رئيس شركة النصر والمسئولة عن تنفيذ المشروع والمهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ والمهندس شوقى كريم وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ ورؤساء مدن بيلا وسيدى غازى، وذلك للوقوف على مشاكل مشروعات الصرف الصحى التى يتم تنفيذها بتمويل البنك الدولى بمراكز بيلا وسيدى غازى.