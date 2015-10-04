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بالصور..محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق الجمعة

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بالصور..محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق الجمعة بالصور..محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق الجمعة
قام اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، بزيارة ميدانية لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال المرحلة الأولى لتطوير ورفع كفاءة منطقة سوق الجمعة بنطاق حى ثان الإسماعيلية، والتى رافقه خلالها المهندسة عطيات القماش وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، ومحمد عبد المنعم رئيس حى ثان الإسماعيلية.

وجاءت الزيارة لتفقد المشروع والذى تبلغ تكلفته المالية 15 مليون جنيه، ويتم تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة وبدعم مالى قدره عشرة ملايين جنيه، والتى تم اعتمادها للمشروع من وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، وتحت إشراف وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتشمل تلك الأعمال إنشاء عدد 386 محلا تجاريا وعدد نحو 400 فرش وثلاث دورات مياه عمومية وغرفتى حراسة وأمن، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال خلال شهر أبريل القادم 2016.

وأكد المحافظ ضرورة وأهمية تكثيف العمل بالمشروع وسرعة إنهائه وفقا للتوقيتات والبرنامج الزمنى المحدد، مشيرا إلى أنه يعد نقلة وطفرة حضارية جديدة للإسماعيلية، وأنه باكتمال تنفيذ هذا المشروع وتسكين الباعة الجائلين وأصحاب الفروشات بشكل منظم وحضارى يتم استعادة الوجه الجمالى والحضارى لقلب المدينة وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة والحفاظ على البيئة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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