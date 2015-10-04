"تموين سوهاج" تضبط 53 ألف و637 لتر وقود قبل بيعها بالسوق السوداء

تمكن ضباط إدارة مباحث تموين سوهاج برئاسة العقيد محمد نصحى مدير الإدارة من ضبط كميات كبيرة من السولار والبنزين وذلك قبل بيعها بالسوق السوداء بناحية حى الكوثر شرق محافظة سوهاج.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة مباحث التموين يفيد بورود معلومات لإدارة مباحث التموين أكدتها التحريات السرية مفادها قيام كل من مدير شركة بيبسى كولا فرع الكوثر والمدير المسئول عن محطة بنزين مصر للبترول بحى الكوثر بتجميع كميات كبيرة من السولار 53 ألف و637 لتر قبل بيعها بالسوق السوداء.

على الفور وعقب تقنين الإجراءات تم الدفع بمأمورية بإشراف العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها إبراهيم الشحات وكيل الإدارة وضمت النقباء محمد الليثى وخالد المشنب وأحمد عبد اللاه معاونى مباحث التموين وأسفرت عن ضبط م أ م م 46 عاما مدير فرع الكوثر التابع لشركة بيبسي كولا ويقيم دائرة مركز أخميم لقيامه بتجميع كميات من السولار المدعم وإنشاء محطة بنزين داخل المصنع بدون ترخيص وتم ضبط"33700" لتر سولار و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين.

وتم ضبط المتهم ت ع ع ع 38 عاما مدير مسئول محطة بنزين مصر للبترول بحي الكوثر ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لتصرفه في عدد "14426" لتر سوهاج وعدد "5511" لتر بنزين 80 من حصة المحطة تحرر عن ذلك المحضر رقم 622 جنح قسم الكوثر، تم التحفظ على المضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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