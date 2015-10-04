صحيفة تونسية: الزمالك كان قريبا من ' معجزة ' أمام النجم ' المخدوع ' .. الحكم أجاد وهذا هو رجل المباراة

كتبت صحيفة (التونسية) أن النجم الساحلي تأهل لنهائي الكونفدرالية بصعوبة بالغة بعد تلقيه هزيمة كبيرة أمام الزمالك في إياب الدور نصف النهائي.

وسحق بطل مصر ضيفه بثلاثة أهداف دون رد ليغادر المسابقة بشكل طيب بعد خسارته الكبيرة ذهابا 5-1 في مدينة سوسة.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم انخدع بنتيجة الذهاب وظن أن المهمة انتهت بفوزه بخمسة أهداف وكان الزمالك قريبا للغاية من تحقيق معجزة كروية والإطاحة به نحو النهائي.

وأكدت الصحيفة أن النجم لعب أسوأ مباراة له في البطولة ولم يهدد مرمى الزمالك مطلقا وكان أداؤه الدفاعي مبالغا فيه.

ورأت الصحيفة أن أداء الحكم الجامبي بكاري جاساما كان جيدا الذي طرد مدافع الزمالك علي جبر في الدقيقة الخامسة من المباراة بعد اعتداء بدون كرة على المهاجم بغداد بونجاح.

وأشادت الصحيفة بلاعب الزمالك محمود كهربا صاحب الهدفين الأول والثاني واختارته نجم المباراة الأول بعدما قدمه لفريقه.