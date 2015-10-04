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مباشر - الأمن يرفض دخول ' بانر ' جماهير الأهلي .. وعدد كبير يغادر المدرجات

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مباشر - الأمن يرفض دخول ' بانر ' جماهير الأهلي .. وعدد كبير يغادر المدرجات مباشر - الأمن يرفض دخول ' بانر ' جماهير الأهلي .. وعدد كبير يغادر المدرجات

رفضت قوات الأمن دخول وتعليق "بانر" جماهير الأهلي في مدرجات ملعب السويس قبل لقاء أورلاندو بايرتس.

6:45 عدد كبير من جمهور الأهلي محتجز أمام بوابات السويس والأمن يفحص بطاقات الرقم القومي وبطاقة الصحفيين.

جماهير الأهلي تواجدت في المدرجات منذ أكثر من 5 ساعات قبل انطلاق المباراة.

ولم تشهد تلك الفترة أي توتر بين الجماهير والأمن إلا أن الأمن يرفض في الوقت الحالي تعليق "البانر" الخاص بالجماهير وهنا تبدأ الأزمة. إذ تتمسك الجماهير بتعليق "البانر".

وغادر عدد كبير من الجماهير المدرجات بعد أزمة "البانر" وفي حالة عدم حل الأزمة فتتجه النية لعديد كبير من الجماهير إلى عدم حضور اللقاء.

الأهلي يستعد لمواجهة أورلاندو بايرتس في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

أورلاندو فاز ذهابا بهدف مقابل لاشيء ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين لأجل التأهل إلى نهائي البطولة ومواجهة النجم الساحلي.

ودخل عدد كبير من جماهير الأهلي إلى المدرجات قبل 5 ساعات من المباراة استعدادا لمؤازرة الفريق.

وكان الأهلي قد طلب المعاملة بالمثل مع الزمالك ويسمح لعدد كبير من جماهيره بالتواجد في المدرجات لمؤازرة الفريق مثل جماهير الزمالك في مواجهة النجم الساحلي.

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