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بالفيديو - سحق المريخ.. مازيمبي يتفوق على الزمالك بالتأهل السابع لنهائي الأبطال

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بالفيديو - سحق المريخ.. مازيمبي يتفوق على الزمالك بالتأهل السابع لنهائي الأبطال بالفيديو - سحق المريخ.. مازيمبي يتفوق على الزمالك بالتأهل السابع لنهائي الأبطال

صعد مازيمبي الكونغولي لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب المريخ السوداني، بعد الفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل اثنين في مجموع المباراتين.

وفاز مازيمبي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في مباراة الإياب التي جرت بين الفريقين على ملعب الفريقين.

ووصل مازيمبي إلى نهائي دوري ابطال إفريقيا للمرة السابعة في تاريخه متفوقا على الزمالك الذي وصل ست مرات حصد منها خمسة ألقاب.

ويحمل مازيمبي في تاريخه أربع ألقاب لدوري الأبطال وحال تغلبه على اتحاد العاصمة سيعادل رقم الزمالك في البطولة الأقوى إفريقيا.

شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، النتيحة التي تؤهل المريخ لملاقاة اتحاد العاصمة الجزائري في النهائي.

في شوط المباراة الثاني، توقف صمود المريخابيين عند الدقيقة الـ 53 حين تقدم مبوانا ساماتا بالهدف الأول.

ساماتا عاد وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 70 ليصعب الأمور على السودانيين ويصبحوا بحاجة إلى إحراز هدف يعادلون به النتيجة.

وفي ظل اندفاع لاعبو المريخ للأمام بغية التعويض، يضيف مازيمبي الهدف الثالث عن طريق روجير أسالي، لينهي الأور تماما.

بتلك النتيجة يخرج المريخ من البطولة، ويتأهل مازيمبي للمباراة النهائية، لملاقاة اتحاد العاصمة الجزائري، الذي كان قد اقصى بدوره الفريق السوداني الأخر الهلال، بعد التغلب عليه بهدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين.

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فيديو اليوم السابع

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