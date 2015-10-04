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بالفيديو..الطقس في الإمارات غدا

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بالفيديو..الطقس في الإمارات غدا بالفيديو..الطقس في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحواً بوجه عام ومغبراً وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق وقد تتكون بعض السحب على السلاسل الجبلية الشرقية ظهرا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتزداد الرطوبة النسبية على المناطق الساحلية والداخلية في ساعات الليل والصباح الباكر مع فرصة لتشكل الضباب خاصة غربا.

الرياح .. جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 12 - 24 كم /ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 30 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. خفيف الى متوسط الموج بارتفاع قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة أقدام بالعمق .. يبلغ أعلى مد عند الساعة السادسة و 8 دقائق مساء وأدنى جزر عند الساعة الحادية عشر و15 دقيقة صباحا.

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