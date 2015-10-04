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بالفيديو..نائب اردني يعتدي على عامل مصري في العقبة

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بالفيديو..نائب اردني يعتدي على عامل مصري في العقبة بالفيديو..نائب اردني يعتدي على عامل مصري في العقبة

جانب من اعتداءات على العامل

تعرض عامل مصرى للاعتداء بمطعم في العقبة على يد النائب فى البرلمان الأردنى زيد الشوابكة وعدد من مرافقيه، وكان النائب يوبخ العامل المصرى قبل أن يعتدى مرافقيه بالضرب المبرح على العامل داخل المطعم الذى يعمل فيه.

وقالت وكالة “عمون” الأردنية أن نائبا كان برفقة أشقائه اعتدوا على عامل مصرى بالضرب المبرح فى أحد المطاعم بمدينة العقبة الخميس الماضى. من جهته علق مصدر أمنى أردنى على الحادثة بالقول “ورد للمركز الأمنى فى مدينة العقبة شكوى من قبل عامل، يدعى فيها أن أحد الأشخاص قام بضربه وأبلغه أثناء الاعتداء عليه أنه شقيق نائب”.

ويظهر في الفيديو النائب الأردني وشقيقيه يعتدون على العامل المصري بالأيدي، والأرجل، فيما يقف العاملون بالفندق دون أن يُحرك أحدهم ساكنا لمنع الاعتداء على المصري.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعى استهجاناً واسعاً لتصرف مرافقى النائب حيث تمت الحادثة دون أن يردع المجموعة التى كانت برفقته عن فعلتهم.

فيما طالب المصريون على شبكات التواصل الاجتماعي برد فعل قوي لوزارة الخارجية المصرية ، على الواقعة.

 

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