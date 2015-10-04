أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الشوط الثاني قمة إنجلترا - أرسنال 3-0 مانشستر يونايتد .. بوووووووووووم المدفعجية

Google+ Print
الشوط الثاني قمة إنجلترا - أرسنال 3-0 مانشستر يونايتد .. بوووووووووووم المدفعجية الشوط الثاني قمة إنجلترا - أرسنال 3-0 مانشستر يونايتد .. بوووووووووووم المدفعجية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقمة الدوري الإنجليزي بين أرسنال ومانشستر يونايتد.

اضغط هنا لمتابعة المباراة لحظة بلحظة

عقبة جديدة أمام مانشستر يونايتد نحو اعتلاء قمة الدوري، والمنافس هو العدو أرسنال هذه المرة.

أرسنال يستضيف مانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وعاد بيتر تشيك لتشكيل أرسنال الأساسي في المباراة بعد غيابه عن مباراة أوليمبياكوس في دوري الأبطال.

في الجانب الأخر، دفع فان خال بأشلي يونج في مركز الظهير الأيمن.

وفيما يلي تشكيل أرسنال أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: بيتر تشيك

خط الدفاع: هيكتور بيليرين _ بير ميرتساكر _ جابريال باوليستا _ ناتشو مونريال

خط الوسط: فرانسيس كوكيلين _ سانتي كازورلا _ أرون رامسي _ ميسوت أوزيل

خط الهجوم: أليكسيس سانشيز _ ثيو والكوت

وفيما يلي تشكيل مانشستر يونايتد أمام أرسنال

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: ماتيو دارميان _ سمولينج _ دالي بليند _ أشلي يونج

خط الوسط: مايكل كاريك _ باستيان شفاينشتايجر _ خوان ماتا _ ميمفيث ديباي

خط الهجوم: واين روني _ مارسيال

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع