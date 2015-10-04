الشوط الثاني قمة إنجلترا - أرسنال 3-0 مانشستر يونايتد .. بوووووووووووم المدفعجية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقمة الدوري الإنجليزي بين أرسنال ومانشستر يونايتد.

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عقبة جديدة أمام مانشستر يونايتد نحو اعتلاء قمة الدوري، والمنافس هو العدو أرسنال هذه المرة.

أرسنال يستضيف مانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وعاد بيتر تشيك لتشكيل أرسنال الأساسي في المباراة بعد غيابه عن مباراة أوليمبياكوس في دوري الأبطال.

في الجانب الأخر، دفع فان خال بأشلي يونج في مركز الظهير الأيمن.

وفيما يلي تشكيل أرسنال أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: بيتر تشيك

خط الدفاع: هيكتور بيليرين _ بير ميرتساكر _ جابريال باوليستا _ ناتشو مونريال

خط الوسط: فرانسيس كوكيلين _ سانتي كازورلا _ أرون رامسي _ ميسوت أوزيل

خط الهجوم: أليكسيس سانشيز _ ثيو والكوت

وفيما يلي تشكيل مانشستر يونايتد أمام أرسنال

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: ماتيو دارميان _ سمولينج _ دالي بليند _ أشلي يونج

خط الوسط: مايكل كاريك _ باستيان شفاينشتايجر _ خوان ماتا _ ميمفيث ديباي

خط الهجوم: واين روني _ مارسيال