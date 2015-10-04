بالفيديو - سحر أوزيل وسانشيز يطلق مدفع أرسنال 3 مرات في 20 دقيقة

لا أحد يعرف ماذا يحدث في أرض الملعب. لا جماهير أرسنال تصدق ما تراه ولا جماهير مانشستر يونايتد تستوعب ماذا يحدث. أرسنال 3 يونايتد 0 في 20 دقيقة فقط!.

مانشستر يونايتد يحل ضيفا على أرسنال في الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

الإثارة بدأت سريعا سريعا بفضل الثنائي ميسوت أوزيل وأليكسيس سانشيز.

عرضية رائعة من أوزيل يقابلها سانشيز بالكعب ليهز مرمى يونايتد بهدف أول رائع للمدفعجية.

شاهد الهدف

وبعدها بدقيقة واحدة فقط ظهر من جديد سحر أوزيل وسانشيز ومعهما ثيو والكوت.

تمريرات رائعة سريعة من أوزيل وسانشيز ووالكوت والأخير يمرر إلى الساحر الألماني وأوزيل من لمسة واحدة يهز الشباك.

شاهد هدف أرسنال الثاني في مرمى يونايتد

وفي الدقيقة 19 سانشيز ظهر من جديد. مهارة رائعة وتسديدة صاروخية تهز الشباك وهدف ثالث للمدفعجية في أول 20 دقيقة فقط.

شاهد هدف أرسنال الثالث