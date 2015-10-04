الإندبندنت: سوريا على شفا كارثة إنسانية صحية تهدد المنطقة وأوروبا

حذرت صحيفة الإندبندت أون صنداى، أن سوريا على شفا كارثة صحية بسبب انتشار الأمراض الوبائية مثل التيفود والالتهاب الوبائى الكبدى والإسهال المزمن وغيرها من الأمراض الخطيرة، وهو ما يشكل تهديدا على المنطقة ربما يمتد إلى أوروبا.

ونقلت الصحيفة البريطانية، الأحد، عن جون آشتون رئيس كلية الصحة العامة فى المملكة المتحدة، تحذيره من كارثة إنسانية ووصفه للوضع بأنه تطور لـ"عاصفة كاملة" من انتشار الأمراض، مع تحرك أعداد كبيرة من الناس الفارين من الحرب الأهلية يرافقه انهيار فى مجال الرعاية الصحية فى البلاد وأنظمة الصرف الصحى.

وأشار إلى انتشار مرض التيفود الشهر الماضى فى مخيم اليرموك بدمشق، الذى كان قبل الحرب ضاحية نابضة بالحياة تقارن بحى نوتينج هيل فى لندن. وتقول الصحيفة إن أطفال المخيم الذى يسيطر عليه تنظيم داعش ويقع تحت حصار القوات الحكومية، يأملون من عشب الأرض ويشربون ماء من المصارف.

ودعت الأمم المتحدة إلى تسهيل الوصول إلى مخيم اليرموك مع عثور الفرق الصحية التابعة لها على أدلة متزايدة لانتشار الأمراض المعدية. كما حذر آشتون من انتشار الكوليرا والسل، مشيرا إلى أن 60% من الوحدات الصحية معطلة وتعانى نقص أدوية ودم.