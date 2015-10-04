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الخارجية الإيرانية تطالب السعودية بدفع تعويضات لضحايا حادثة التدافع بمنى

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الخارجية الإيرانية تطالب السعودية بدفع تعويضات لضحايا حادثة التدافع بمنى الخارجية الإيرانية تطالب السعودية بدفع تعويضات لضحايا حادثة التدافع بمنى
حثت الخارجية الإيرانية اليوم الأحد السلطات على تحمل المسؤولية تجاه حادثة التدافع التى وقعت أثناء الحج، وطالبتها بدفع تعويضات لذوى الضحايا.

وحملت الوزارة، فى بيان رسمى نشرته على موقعها الإلكترونى ونقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، السعودية مسؤولية الحادثة التى أسفرت حتى الآن عن مقتل 465 حاجا إيرانيا.

ودعت الوزارة "الجهات المعنية فى السعودية إلى التعاون الجاد مع مسؤولى الحج الإيرانيين لكشف ملابسات الحادث".

كما دعت السعودية إلى دفع تعويضات لعائلات الضحايا وللجرحى ، وأكدت على ضرورة اعتماد الآليات اللازمة لكشف حقيقة ما حدث.

وكان الرئيس الإيرانى حسن روحانى قال أمس: "تعاملنا بأخوة ودبلوماسية بشأن حادثة منى، وإذا ما لزم الأمر سنستخدم لغة الاقتدار".

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مصر 365

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