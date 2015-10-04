أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

زلزال بقوة 4.4 يضرب جنوب مدينة المرج شرق ليبيا

Google+ Print
زلزال بقوة 4.4 يضرب جنوب مدينة المرج شرق ليبيا زلزال بقوة 4.4 يضرب جنوب مدينة المرج شرق ليبيا
ضربت هزة أرضية بقوة 4،4 درجات بمقياس ريختراليوم الأحد، جنوب مدينة المرج شرق ليبيا .
>وذكرت وكالة الأنباء الليبية اليوم ،أن العديد من سكان المدن الشرقية شعروا بالهزة فى المنطقة الممتدة من مدينة المرج إلى بنغازى غرباً ولم تسجل أى أضرار بشرية ولا مادية جراءها.

يذكر أن مدينة المرج القديمة تعرضت في فبراير عام 1963 لزلزال بقوة 5.3 درجات على سلم ريختر و مركزه قرية سيدى دخيل قرب طلميثة تسبب في مقتل 243 شخصاً وتدمير المدينة و تحويلها إلى أطلال.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365