زلزال بقوة 4.4 يضرب جنوب مدينة المرج شرق ليبيا

ضربت هزة أرضية بقوة 4،4 درجات بمقياس ريختراليوم الأحد، جنوب مدينة المرج شرق ليبيا .>وذكرت وكالة الأنباء الليبية اليوم ،أن العديد من سكان المدن الشرقية شعروا بالهزة فى المنطقة الممتدة من مدينة المرج إلى بنغازى غرباً ولم تسجل أى أضرار بشرية ولا مادية جراءها.

يذكر أن مدينة المرج القديمة تعرضت في فبراير عام 1963 لزلزال بقوة 5.3 درجات على سلم ريختر و مركزه قرية سيدى دخيل قرب طلميثة تسبب في مقتل 243 شخصاً وتدمير المدينة و تحويلها إلى أطلال.

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