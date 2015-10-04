تصاعد مرور السفن الحربية الروسية من مضيق البوسفور فى اتجاه البحر المتوسط

مرت سفينة هجومية لأغراض عامة تابعة للأسطول الروسى من مضيق "البوسفور" بمياه البحر الأسود ورافقتها قوارب خفر السواحل التركية باسطنبول وعلم أنها متوجهة إلى ميناء "اللاذقية" السورى بمياه البحر المتوسط بهدف تعزيز قواتها العسكرية البحرية والجوية فى سوريا.

وذكرت محطة سى. إن.إن.تورك اليوم الأحد أن حركة مرور السفن الحربية الروسية تصاعدت من مضيق البوسفور فى اتجاه البحر المتوسط، حيث مرت سفينتان حربيتان هجوميتان روسيتان لأغراض عامة فى الخامس والخامس والعشرين من سبتمبر الماضى.

يشار إلى أن تركيا لا تمتلك حق الاعتراض على مرور السفن الحربية من مياهها الإقليمية، وذلك وفقا لاتفاقية "مونترو" الدولية.

>