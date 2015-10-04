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الرئيس اليمنى يصل جدة بعد مشاركته فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

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الرئيس اليمنى يصل جدة بعد مشاركته فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الرئيس اليمنى يصل جدة بعد مشاركته فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
وصل الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى إلى مدينة جدة اليوم قادما من نيويورك بعد مشاركته فى اعمال الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحده هناك.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية الحكومية أن هادى عقد على هامش اعمال الجمعية العامة عدد من اللقاءات مع نظرائه قادة الدول الشقيقة والصديقة ومع الامين العام للامم المتحده بان كى مون تناولت الاوضاع فى اليمن والتعاون الثنائى. وكان عادى قد قام بزيارة لمدينة عدن فى عيد الاضحى استمرت خمسة ايام توجه بعده إلى نيويورك.

يذكر أن الرئيس اليمنى يتخذ من الرياض مقرا مؤقتا لاقامته لحين عودته إلى عدن.
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