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للمرضعات.. لا تنخدعى بـ"الرضاعة النظيفة: الحمل يمكن أن يحدث مع انقطاع الدورة

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للمرضعات.. لا تنخدعى بـ"الرضاعة النظيفة: الحمل يمكن أن يحدث مع انقطاع الدورة للمرضعات.. لا تنخدعى بـ"الرضاعة النظيفة: الحمل يمكن أن يحدث مع انقطاع الدورة
"الرضاعة النظيفة من المفاهيم المنتشرة بين النساء، ويقصد بها عدم حدوث دورة شهرية طوال فترة الرضاعة الطبيعية، وللأسف فأغلب النساء تفسر هذا الأمر بصورة خاطئة ويتعاملن معه كمانع لحدوث الحمل، وبالتالى يهملن تناول موانع الحمل طوال فترة الرضاعة الطبيعية وغياب الدورة الشهرية.

فيما يحذر بشدة استشارى أمراض النساء الدكتور عطية أبو النجا من انتشار تلك المفاهيم الخاطئة، واستمرار البعض فى الاعتقاد بها إلى الآن رغم كثرة النماذج التى تعرضت لحدوث الحمل فى فترة الرضاعة النظيفة.

ويؤكد أن انقطاع الدورة الشهرية أثناء الرضاعة الطبيعية يأتى نتيجة لارتفاع هرمون البرولاكتين المعروف بهرمون اللبن، والذى يؤثر على انتظام عملية التبويض، ولكن على الرغم من ذلك فهذا لا يعد مانعًا للحمل ويجب على المرأة أن تحرص على اتباع وسيلة منع للحمل تتناسب مع مرحلة الرضاعة الطبيعية.

ويوضح عطية أن حدوث الحمل فى تلك الحالات، يمثل خطورة كبيرة على المرأة والطفل، خاصة أن التأكد من الحمل يحدث متأخرًا نظرًا لانقطاع الدورة الشهرية فى جميع الأحوال، وبالتالى تكتشف المرأة الحمل بعد عدة شهور قد تصل إلى الشهر الخامس والسادس، وهو ما يعنى استمرارها فى الرضاعة الطبيعية طوال تلك الفترة، وبالطبع فذلك أمر فى غاية الخطورة ويعرضها للعديد من المضاعفات غير المستحبة.

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مصر 365