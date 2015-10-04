لتفادى إصابتك بأمراض قرنية العين.. تعرف على أهم الأمراض التى تصيبها

قرنية العين أحد أهم العناصر الأساسية المسئولة عن قدرة الأشخاص على الرؤية بسهولة ووضوح لذلك عندما يحدث أن تتعرض قرنية العين للإصابة ببعض الأمراض يترتب عليه حدوث تأثير على قدرة على الرؤية والأبصار.

حول ذلك يقول الدكتور أسامة النحراوى رئيس قسم جراحة العيون بجامعة قناة السويس ورئيس الجمعية المصرية لجراحات الفيمتوليزر، إن قرنية العين هى العدسة الأمامية للعين والتى تقوم بدور مهم وقوى بالنسبة لعملية الأبصار والقدرة على الرؤية بوضوح.

ويستكمل د. النحراوى قائلاً: "قرنية العين هى عبارة عن طبقات من البروتين الشفاف تسمى بالكولاجين وهى بمثابة الحدار الأمامى للعين ولكنه جدار ذو إنحاء يجعلها عدسة تقوم بتجميع الضوء بمركز الابصار على الشبكية وبالتالى تحدث الرؤية".

ويتابع د. النحراوى قائلاً: "هناك بعض الأمراض التى تصيب قرنية العين وتؤثر بصورة أو بأخرى على قرنية العين وفى القيام بمهامها وظيفتها فى عملية الإبصار والقدرة على الرؤية مثل سحابات وعتمات القرنية والتى تساهم فى فقد قرنية العين شفافيتها وبالتالى تقليل الرؤية وكذلك القرنية المخروطية والتى يعانى منها الكثيرون وخاصة الشباب".

ولذلك ينصح د.النحراوى الأشخاص أن يكونوا على دارية كافية بأهمية الكشف الدورى لفحص قاع العين لاكتشاف أى ملاحظات تطرأ بالعين.