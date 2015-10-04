انتهت - باليرمو 2-4 روما .. صلاح يشارك في انتصار الذئاب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باليرمو ضد روما بتواجد محمد صلاح في خط الهجوم.

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تحدي جديد لروما ومحمد صلاح في غياب الملك فرانشيسكو توتي والمهاجم الأساسي إدين دجيكو.

روما يحاول وقف نزيف النقاط محليا وتحقيق الانتصار الثاني على التوالي لمواصلة المنافسة على اللقب مع إنتر ميلان.

محمد صلاح جاء على رأس التشكيل الأساسي للفريق في ظل غياب فرانشيسكو توتي وإدين دجيكو للإصابة، بجانب خوان إتوربي وياجو فالكي.

وفيما يلي تشكيل روما الأساسي بتواجد صلاح:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: توروسيديس – كوستاس مانولاس – دانيلي دي روسي – لوكاس دين

خط الوسط: فلورينزي _ ميراليم بيانيتش _ ناينجولان

خط الهجوم: محمد صلاح _ جيرفينيو _ ياجو فالكي

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جوووووووووووووول جيرفينيو والهدف الثالث لجيرفينيو

جوووووووووووووول فلورينزي والهدف الثاني لروما.

جوووووووووووووول بيانيتش والهدف الأول لروما

انطلاق المباراة