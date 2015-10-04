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بالفيديو - هل حرم حكم المباراة صلاح من ركلة جزاء ضد باليرمو؟

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بالفيديو - هل حرم حكم المباراة صلاح من ركلة جزاء ضد باليرمو؟ بالفيديو - هل حرم حكم المباراة صلاح من ركلة جزاء ضد باليرمو؟

رفض حكم مباراة باليرمو وروما اعتراض لاعبي فريق الذئاب ومحمد صلاح لاحتساب ركلة جزاء للفريق.

روما يحل ضيفا على باليرمو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

روما يحل ضيفا على باليرمو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وظهر أسم محمد صلاح في التشكيل الأساسي لروما.

ونجح روما سريعا في تسجيل الهدف الأول عن طريق ميراليم بيانيتش. قبل أن يسجل أليساندرو فلورينزي الثاني وجيرفينيو الثالث.

وفي الدقيقة 31 ومن لعبة رائعة من بيانيتش انطلق صلاح داخل منطقة الجزاء من ركلة حرة ولكن تدخل من مدافع باليرمو منع صلاح من التسجيل.

ورفض حكم المباراة احتساب ركلة جزاء.

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