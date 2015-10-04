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بالفيديو - صلاح يخدع ثنائي باليرمو ويفشل في ترجمة مجهوده

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بالفيديو - صلاح يخدع ثنائي باليرمو ويفشل في ترجمة مجهوده بالفيديو - صلاح يخدع ثنائي باليرمو ويفشل في ترجمة مجهوده

أهدر محمد صلاح الجناح المصري فرصة هدف محقق لفريقه روما أمام باليرمو بعد مجهود خادع كبيرة منه ضد دفاع باليرمو.

روما يحل ضيفا على باليرمو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

روما يحل ضيفا على باليرمو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وظهر أسم محمد صلاح في التشكيل الأساسي لروما.

ونجح روما سريعا في تسجيل الهدف الأول عن طريق ميراليم بيانيتش. قبل أن يسجل أليساندرو فلورينزي الثاني وجيرفينيو الثالث.

وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة 49 خدع صلاح ثنائي دفاع باليرمو ليمر بمهارة كبيرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد خارج المرمى.

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